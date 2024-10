Lista dos vereadores eleitos em Divinópolis-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Divinópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Divinópolis para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade se prepara para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina a distribuição das vagas entre os partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Divinópolis:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Wesley Jarbas REPUBLICANOS 3,41% 3.994 2 Israel da Farmacia PP 2,71% 3.177 3 Josafá Anderson CIDADANIA 2,53% 2.962 4 Walmir Ribeiro PL 2,13% 2.497 5 Ana Paula Quintino AVANTE 2,12% 2.487 6 Vitor Costa PT 2,08% 2.439 7 Breno Júnior NOVO 1,95% 2.284 8 Kell Silva PV 1,87% 2.195 9 Rodyson do Zé Milton PV 1,87% 2.191 10 Washington Moreira SOLIDARIEDADE 1,85% 2.172 11 Ney Burguer NOVO 1,84% 2.151 12 Flavio Marra PRD 1,83% 2.144 13 Dr Delano PL 1,67% 1.961 14 Hilton de Aguiar AGIR 1,57% 1.843 15 Anderson da Academia REPUBLICANOS 1,45% 1.699 16 Matheus Dias AVANTE 1,38% 1.620 17 Welington do Danilo Passos PP 1,34% 1.567

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.