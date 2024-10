Lista dos vereadores eleitos em Diorama-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Diorama neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A disputa acirrada pela Câmara Municipal de Diorama manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com a apuração em curso, a população aguarda para saber quem serão os nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O TSE, responsável pela organização e execução do pleito, trabalha para divulgar os dados oficiais o mais rápido possível. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que determina a distribuição das vagas entre os partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Diorama:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neném do Ambrolino UNIÃO 10,55% 234 2 Virissimo UNIÃO 8,16% 181 3 Zé Graião PL 7,85% 174 4 Huender Alex PL 7,62% 169 5 Tião Capivara UNIÃO 7,17% 159 6 Celião Simprão de Tudo PL 6,31% 140 7 Professora Flávia Luiza UNIÃO 6,31% 140 8 Osvando Brito PSD 5,19% 115 9 Vandim PSD 5,19% 115

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores não se baseia simplesmente na quantidade de votos individuais. O quociente eleitoral, calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determina quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho total de seu partido ou coligação.