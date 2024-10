Lista dos vereadores eleitos em Dianópolis-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Dianópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração, que definirá os representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a contagem oficial dos votos, e o resultado das eleições 2024 em Dianópolis promete trazer novidades para o cenário político local. A população está atenta às atualizações, esperando conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal a partir do próximo ano.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Dianópolis para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DIANÓPOLIS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Junior Trindade PDT 4,61% 484 2 Professora Edna REPUBLICANOS 4,33% 454 3 Manin do Zorra PL 3,12% 328 4 Julian Oliveira UNIÃO 2,93% 308 5 Capitão Ailton PP 2,88% 302 6 Gena Ferreira PRD 2,31% 242 7 Tiago Cardoso PT 2,26% 237 8 Dr Hamurab Diniz AGIR 2,20% 231 9 Ailton da Vitória REPUBLICANOS 2,19% 230 10 Leandro Guedes REPUBLICANOS 2,15% 226 11 Antônio Quirino PV 2,12% 223

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.