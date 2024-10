Lista dos vereadores eleitos em Criciúma-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Criciúma neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Criciúma, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com a apuração dos votos realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os criciumenses aguardam para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Criciúma:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Giovana Mondardo PC do B 3,29% 3.481 2 Nícola Martins PL 2,73% 2.882 3 Obadias Benones PL 2,63% 2.777 4 Juarez de Jesus PL 2,60% 2.746 5 Gorete Correa Boaroli PSDB 2,36% 2.492 6 Ademir Honorato PL 2,27% 2.399 7 Dr. Luiz Fontana PL 2,16% 2.280 8 Marcio Daros da Luz PSD 2,16% 2.279 9 Amaral Bittencourt PSD 2,02% 2.136 10 Neto Uggioni PSDB 1,94% 2.052 11 Geovana Benedet Zanette PSD 1,92% 2.033 12 Dudi Sônego PSD 1,68% 1.771 13 Marquinho Machado MDB 1,60% 1.689 14 Miri Dagostim PP 1,55% 1.635 15 Aldinei Potelecki REPUBLICANOS 1,52% 1.611 16 Neri Xavier UNIÃO 1,38% 1.460 17 Daniel Cipriano PSDB 1,24% 1.312

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do sistema eleitoral brasileiro garante a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.