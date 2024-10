Lista dos vereadores eleitos em Costa Rica-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Costa Rica – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que promete revelar os novos representantes da população costa-riquense.

O resultado das eleições 2024 em Costa Rica está sendo minuciosamente apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do processo democrático. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, demonstra grande interesse em conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara de Vereadores. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COSTA RICA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando Barbosa PSDB 6,99% 1.104 2 Professor Rayner PSDB 6,14% 971 3 Artur Baird PP 4,47% 707 4 Juvenal da Farmácia PP 3,61% 571 5 Ailton Amorim MDB 3,57% 564 6 Lucas PSD 2,96% 468 7 Magno Almeida PP 2,92% 462 8 Roseno Martins PSDB 2,69% 425 9 Rosangela Marçal MDB 2,67% 422 10 Popó da Expresso SOLIDARIEDADE 2,44% 386 11 Cocó PL 2,17% 343

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.