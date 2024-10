Lista dos vereadores eleitos em Conceição do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Conceição do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Conceição do Tocantins. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Conceição do Tocantins tem sido aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha de perto a disputa acirrada entre os candidatos. A composição da nova legislatura municipal promete trazer novidades e possíveis mudanças na dinâmica política da cidade, refletindo as escolhas e anseios dos eleitores.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Conceição do Tocantins são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zé Messias UNIÃO 8,02% 257 2 Manoel PDT 6,21% 199 3 Luana de Valtim PDT 5,78% 185 4 Lucas Miranda UNIÃO 5,74% 184 5 Josemar da Ambulância PDT 5,65% 181 6 Junior Bandeira REPUBLICANOS 5,18% 166 7 Paulão Teles MDB 4,46% 143 8 Gersonil Cardoso PT 4,40% 141 9 Domingos Jarbas PDT 4,06% 130

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.