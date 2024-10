Lista dos vereadores eleitos em Colinas do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Colinas do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Colinas do Tocantins. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial prossegue, a população local permanece atenta às atualizações, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local.

Os dados preliminares apontam para uma renovação significativa na composição da Câmara, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes surgindo no cenário político da cidade. A diversidade de partidos representados entre os prováveis eleitos sugere um panorama plural para as futuras discussões e decisões que afetarão o cotidiano dos cidadãos de Colinas do Tocantins.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COLINAS DO TOCANTINS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Augusto Agra UNIÃO 5,64% 1.102 2 Jefferson Bandeira Chokito REPUBLICANOS 3,32% 649 3 Daniel Garrincha PDT 3,27% 640 4 Professora Elma UNIÃO 3,16% 618 5 Lazim do Diogenes PDT 2,78% 543 6 Gildeon Morais REPUBLICANOS 2,66% 521 7 Naiara Miranda MDB 2,53% 495 8 Marcus Junior Guimaraes REPUBLICANOS 2,42% 474 9 Edmilson Bolota UNIÃO 2,23% 436 10 Leandro Coutinho PSDB 2,20% 431 11 Dayhany Mota Filha do Gila UNIÃO 2,19% 428 12 Ranniere Macaúba PP 1,91% 373 13 Gauchinho da Labella PRD 1,60% 312

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.