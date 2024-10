Lista dos vereadores eleitos em Cocal de Telha-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cocal de Telha – PI neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cocal de Telha. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, refletindo a importância do voto para o futuro da cidade.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Cocal de Telha, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Leandro PSD 10,23% 365 2º Gerson Costa PSD 9,58% 342 3º Viviane Martins PSD 8,77% 313 4º Dr Edmilson MDB 7,54% 269 5º Valdinar Martins PSD 7,12% 254 6º Mirian do Andrade MDB 7,12% 254 7º Iolete do Sindicato PSD 6,67% 238 8º Deane Macedo PSD 6,42% 229 9º Ana Célia Anisio MDB 6,30% 225

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos é necessariamente eleito. O cálculo leva em consideração o total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Essa fórmula pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.