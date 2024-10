Lista dos vereadores eleitos em Chapecó-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Chapecó neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, no horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Chapecó, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Chapecó promete trazer novidades e confirmar algumas lideranças políticas já conhecidas na cidade. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou os eleitores, que compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Chapecó, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CHAPECÓ

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Fernando Cordeiro PL 3,04% 3.563 2 Carraro PSD 3,03% 3.552 3 Paulinho da Silva PC do B 2,83% 3.316 4 Astrit Tozzo PSD 2,33% 2.724 5 Wilson Cidrão REPUBLICANOS 2,29% 2.676 6 Sargento Leuze PSD 2,02% 2.360 7 André Kovaleski PL 1,99% 2.335 8 Claimar de Conto PP 1,82% 2.133 9 Adão Teodoro PSD 1,77% 2.067 10 Cleiton Cesar PP 1,76% 2.061 11 Dr. João UNIÃO 1,75% 2.053 12 Mauro Zandavalli PSD 1,74% 2.041 13 Aderbal Pedroso PSD 1,61% 1.889 14 Edi Folle PSD 1,61% 1.889 15 Valdemir Stobe Tigrão PSD 1,60% 1.873 16 Professora Deise PT 1,54% 1.802 17 Sica PP 1,51% 1.770 18 Valduga PC do B 1,49% 1.742 19 Gringo Ladomenega UNIÃO 1,27% 1.485 20 Almeida REPUBLICANOS 1,10% 1.288 21 Policial Cleber Fossá MDB 1,04% 1.223

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.