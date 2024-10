Lista dos vereadores eleitos em Cerro Largo-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cerro Largo – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cerro Largo. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, refletindo a importância das decisões tomadas nas urnas para o futuro da cidade.

Os vereadores eleitos terão a responsabilidade de representar os interesses da população cerro-larguense, propondo e votando projetos de lei que impactarão diretamente o dia a dia dos cidadãos. A diversidade de partidos e perfis dos eleitos promete debates enriquecedores e uma gestão plural para atender às demandas da comunidade.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Cerro Largo:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ander Kessler MDB 10,84% 885 2 Valdir München MDB 5,41% 442 3 André Lubas PT 5,28% 431 4 Neivo José Schmidt PP 4,97% 406 5 Andrei Machado PP 4,63% 378 6 Artêmio Winter PP 3,82% 312 7 Tenente Ramme PL 3,78% 309 8 Vanderlei de Castro MDB 3,28% 268 9 Valdemar Pinto Kilca Boca MDB 3,15% 257

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor performance geral.