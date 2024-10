Lista dos vereadores eleitos em Ceará-Mirim-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ceará-Mirim neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ceará-Mirim, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Ceará-Mirim promete trazer novidades para a composição do legislativo local. A apuração dos votos, conduzida pelo TSE, revelará quais candidatos conquistaram as cadeiras de vereadores na cidade, seguindo a regra do quociente eleitoral para definir os eleitos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ceará-Mirim:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CEARÁ-MIRIM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carlos Filho PSD 6,50% 3.129 2 Carlão Ramalho PSD 5,08% 2.447 3 Randinho de Massaranduba PSD 4,17% 2.007 4 Marcone Barbosa PSD 3,49% 1.678 5 Sueli Coutinho PSD 3,23% 1.556 6 Karina Freitas PSD 3,03% 1.460 7 Zélia Santos PSD 2,84% 1.368 8 Marcos Farias PSDB 2,78% 1.337 9 Professor Rener PSD 2,69% 1.297 10 Cristina Severo Marinho CIDADANIA 2,30% 1.105 11 Gerson do Mst PSOL 2,26% 1.086 12 Irmão Heriberto PP 2,21% 1.066 13 Professora Erineide CIDADANIA 2,14% 1.031 14 Diomedes Neto PSDB 2,01% 965 15 Júnior Quilombola PSOL 1,58% 761 16 Vanzinho da Saúde PODE 1,37% 658 17 Bruno César PL 1,23% 593

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.