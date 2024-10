Lista dos vereadores eleitos em Caucaia-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caucaia neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Caucaia, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político da população local, refletindo a importância do papel dos vereadores na representação dos interesses da comunidade.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Caucaia:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAUCAIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Natecia Campos PSB 2,43% 4.771 2 Neto do Planalto REPUBLICANOS 2,12% 4.160 3 Marcelo Pinto PV 1,99% 3.897 4 Charles Chachá PSD 1,94% 3.798 5 Mersinho PSD 1,92% 3.765 6 Anderson do Gabriel PRD 1,86% 3.646 7 Ratinho Cabral AGIR 1,82% 3.567 8 Silvio Nascimento PSB 1,76% 3.450 9 Anderson Martins Arruda PMB 1,76% 3.450 10 Dr Tanilo MDB 1,71% 3.351 11 J Wellington PSD 1,70% 3.333 12 Germana Sales PT 1,40% 2.756 13 Liana Cordeiro PT 1,40% 2.739 14 Kessya do Carlinhos do Povo PMB 1,37% 2.690 15 Carlos Henrique PC do B 1,37% 2.679 16 Dr Carlinhos MDB 1,31% 2.567 17 Nega do Vanderlan REPUBLICANOS 1,31% 2.567 18 Moisés Oliveira PRTB 1,23% 2.420 19 Tancredo dos Santos PL 1,19% 2.335 20 Dra Nayana Gondim MDB 1,15% 2.251 21 Thiago Conrado REPUBLICANOS 0,98% 1.917 22 Bené DC 0,95% 1.863 23 Ckauê PSDB 0,89% 1.743

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.