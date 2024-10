Lista dos vereadores eleitos em Castelo-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Castelo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população estão voltados para o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o interesse da população em definir os rumos da política local para os próximos quatro anos.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes do povo castelense na Câmara. Os vereadores eleitos terão a importante missão de legislar e fiscalizar o poder executivo, buscando sempre o melhor para o município e seus cidadãos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Castelo, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CASTELO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Renan Maia PP 5,66% 1.295 2 Nim Depoli REPUBLICANOS 4,16% 952 3 Luciano Diniz REPUBLICANOS 3,82% 873 4 Tiago da Papelaria REPUBLICANOS 3,72% 851 5 Mateus Fim Pagio PP 3,52% 804 6 Jeandro Careta DC 3,40% 778 7 Mazinho Celin PP 2,88% 658 8 Everton Zanuncio PSB 2,78% 635 9 Vermelho PSDB 2,63% 601 10 Lucia Ventorim UNIÃO 2,62% 599 11 Gasolina PSB 2,48% 567 12 Professor Giani Coradini REPUBLICANOS 2,04% 466 13 Ulysses Andreão Callegario DC 1,99% 455

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.