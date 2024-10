Lista dos vereadores eleitos em Carolina-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Carolina, no Maranhão, à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Carolina. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Carolina tem sido alvo de intensas especulações nas últimas semanas. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade, com campanhas ativas nas ruas e nas redes sociais. Agora, com as urnas fechadas, a atenção se volta para a contagem oficial, que determinará quem serão os novos representantes do povo carolinense no Legislativo municipal.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara de Vereadores. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas filiações partidárias e desempenho nas urnas:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAROLINA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 João Filho PSDB 5,48% 837 2 Luan Seixas PSB 5,36% 819 3 Chiquinho Bringel UNIÃO 4,98% 761 4 Yara Soares UNIÃO 4,80% 733 5 Raimundinho do Canto Grande PT 4,67% 713 6 Leonardo Sousa PSB 4,28% 653 7 Fábio Marinho PSB 3,73% 570 8 Dr Rubens PC do B 3,58% 547 9 Marquinho Cirilo PSDB 3,50% 535 10 Saniel Oliveira PP 2,96% 452 11 Lindomar Nascimento PP 2,63% 402

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo, não apenas a votação individual de cada candidato.