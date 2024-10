Lista dos vereadores eleitos em Carlos Barbosa-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carlos Barbosa neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda para saber quem serão os novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Carlos Barbosa. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a ansiedade só aumenta com a proximidade da divulgação dos resultados.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Carlos Barbosa para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Miguel Stanislososki Polaco PSDB 7,15% 1.322 2 Lucilene Marchi PDT 5,42% 1.003 3 Rosália Cousseau PDT 4,70% 870 4 Jair Paulo Sauthier PP 4,50% 832 5 Raimundo dos Reis Raí PP 4,47% 827 6 Cleber Cohsul Tchitcho PP 3,81% 705 7 Giovani Silveira PODE 3,05% 564 8 Adair Zilio Tita PL 2,98% 552 9 Denir Gedoz MDB 2,82% 522

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com mais votos são necessariamente eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.