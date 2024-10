Lista dos vereadores eleitos em Caridade do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caridade do Piauí neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Caridade do Piauí. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, refletindo a importância do voto na construção do futuro da cidade.

Os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Caridade do Piauí são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARIDADE DO PIAUÍ

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1º Luzineide PSD 11,96% 507 2º Xula PSD 11,06% 469 3º Mazim de Zé Adão PSD 9,84% 417 4º Ivanildo PSD 8,49% 360 5º Mazim de Benildo PT 8,35% 354 6º Avilmar Leal PSD 7,10% 301 7º Jean Carlos PSD 6,77% 287 8º Silvano PSD 5,85% 248 9º Chico Leal MDB 5,28% 224

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, permitindo que partidos com mais votos no total elejam mais candidatos, mesmo que alguns deles tenham recebido menos votos individualmente do que candidatos de outros partidos.