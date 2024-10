Lista dos vereadores eleitos em Cariacica-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Cariacica, no Espírito Santo, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Cariacica promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Cariacica, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dr. Fernando Santorio PP 2,83% 5.360 2 Edgar do Esporte UNIÃO 2,45% 4.631 3 Renato Machado PSD 2,28% 4.326 4 Lei UNIÃO 2,18% 4.124 5 Cleidimar Alemão REPUBLICANOS 2,15% 4.081 6 Paulo Foto PP 2,11% 3.993 7 Lelo Couto MDB 2,06% 3.898 8 Marcelo Zonta PSB 1,89% 3.578 9 Cabo Fonseca REPUBLICANOS 1,86% 3.523 10 Léo do Iapi PODE 1,71% 3.240 11 Cesinha PV 1,70% 3.213 12 Flávio Preto PSB 1,63% 3.093 13 Mauro Durval MDB 1,60% 3.038 14 Jades Amorim MDB 1,56% 2.946 15 Açucena PT 1,40% 2.644 16 Jocemir da Enfermagem PODE 1,37% 2.596 17 Romildo Alves PP 1,34% 2.544 18 Juquinha AGIR 1,21% 2.285 19 Ribeirinho PSD 1,19% 2.257

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.