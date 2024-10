Lista dos vereadores eleitos em Canto do Buriti-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Canto do Buriti – PI neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população local está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Canto do Buriti. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, apresentamos a tabela com os vereadores eleitos em Canto do Buriti para a legislatura 2025-2028:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CANTO DO BURITI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Devis de Jesus PSD 5,70% 751 2 Marine de Oliveira PDT 5,22% 688 3 Sandó Pinheiro MDB 4,87% 642 4 Aroli do Antônio Zé de Beija MDB 4,22% 556 5 Jones Pereira PSD 4,16% 548 6 Carlos Alberto PT 4,13% 544 7 Vadim da Van MDB 4,04% 533 8 Norinha do Posto SOLIDARIEDADE 4,02% 530 9 Ze Neto Chaves PT 3,85% 508 10 Ronaldo Raimundo do Candinho PT 3,85% 507 11 Vava do Tabuleiro PSD 2,92% 385

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara Municipal. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação, garantindo uma representação mais diversificada na Casa Legislativa.