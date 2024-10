Lista dos vereadores eleitos em Campos Lindos-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campos Lindos – TO neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Campos Lindos, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trabalha para garantir a transparência e agilidade na divulgação dos dados. A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores promete manter os eleitores atentos às atualizações até o último momento.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Professora Preta do Creó PP 9,16% 557 2 Marilene Braga REPUBLICANOS 6,81% 414 3 Eliaquim Mendonça PP 6,27% 381 4 Mutuca REPUBLICANOS 6,25% 380 5 Clailton PP 6,15% 374 6 Jarbas do Milton PP 6,09% 370 7 Professora Luciana do Valdeci REPUBLICANOS 5,66% 344 8 Silvio REPUBLICANOS 5,64% 343 9 Preto do Nezin PSD 4,98% 303

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da votação total recebida. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao desempenho geral de seu partido, garantindo assim uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.