Lista dos vereadores eleitos em Campos dos Goytacazes-RJ nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população campista no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, a cidade aguarda com grande interesse para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Campos dos Goytacazes.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes nas eleições de 2024:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Kassiano Tavares PP 2,07% 5.790 2 Thamires Rangel PMB 1,96% 5.483 3 Marquinho Bacellar UNIÃO 1,91% 5.345 4 Professor Wainer PP 1,84% 5.148 5 Bruno Pezão PP 1,75% 4.880 6 Fred Rangel PP 1,67% 4.666 7 Paulo Cothé da Corrente do Bem MDB 1,64% 4.568 8 Fábio Ribeiro PP 1,61% 4.483 9 Rogério Matoso SOLIDARIEDADE 1,55% 4.325 10 Marquinho do Transporte PP 1,52% 4.232 11 Maicon Cruz PSD 1,48% 4.136 12 Nildo Cardoso PL 1,47% 4.106 13 Sub Jackson PP 1,46% 4.088 14 Anderson de Matos REPUBLICANOS 1,45% 4.058 15 Silvinho Martins MDB 1,40% 3.904 16 Dandinho de Rio Preto UNIÃO 1,35% 3.775 17 Dr Abdu Neme PL 1,33% 3.712 18 Leon Gomes PDT 1,33% 3.712 19 Dudu Azevedo REPUBLICANOS 1,31% 3.661 20 Ciro Rocha SOLIDARIEDADE 1,28% 3.578 21 Cabo Alonsimar PDT 1,21% 3.371 22 Marcione da Farmácia MDB 1,13% 3.157 23 Juninho Virgilio PODE 1,13% 3.154 24 Diego Dias PDT 1,07% 2.977 25 Pastor Marcos Elias PODE 0,91% 2.529

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.