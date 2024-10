Lista dos vereadores eleitos em Campo Grande-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campo Grande neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e a cidade aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Campo Grande. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos concorrendo às 29 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em Campo Grande:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPO GRANDE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marquinhos Trad PDT 1,95% 8.567 2 Rafael Tavares PL 1,85% 8.128 3 Carlão Comunitário Mesmo PSB 1,57% 6.912 4 Silvio Pitu PSDB 1,46% 6.409 5 Veterinário Francisco UNIÃO 1,45% 6.371 6 Fabio Rocha UNIÃO 1,44% 6.314 7 Professor Riverton PP 1,43% 6.271 8 Junior Coringa MDB 1,39% 6.131 9 Dr Victor Rocha PSDB 1,22% 5.355 10 Professor Juari PSDB 1,15% 5.050 11 Flavio Cabo Almi PSDB 1,14% 5.003 12 Luiza Ribeiro PT 1,13% 4.982 13 André Salineiro Agente Federal PL 1,09% 4.782 14 Papy PSDB 1,06% 4.641 15 Ana Portela PL 1,04% 4.577 16 Neto Santos REPUBLICANOS 1,04% 4.576 17 Maicon Nogueira PP 0,96% 4.236 18 Delei Pinheiro PP 0,95% 4.179 19 Wilson Lands AVANTE 0,94% 4.148 20 Herculano Borges REPUBLICANOS 0,94% 4.119 21 Beto Avelar PP 0,92% 4.063 22 Dr Jamal MDB 0,92% 4.030 23 Landmark PT 0,91% 4.022 24 Clodoilson Pires PODE 0,88% 3.859 25 Jean Ferreira PT 0,86% 3.768 26 Dr Lívio UNIÃO 0,83% 3.636 27 Ronilço Guerreiro PODE 0,74% 3.244 28 Leinha AVANTE 0,72% 3.167 29 Otávio Trad PSD 0,55% 2.426

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.