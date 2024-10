Lista dos vereadores eleitos em Campo Bom-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Campo Bom neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Campo Bom. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos dos eleitores estão voltados para a disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, que buscaram o apoio popular durante toda a campanha eleitoral. A cidade, que tem uma tradição de participação política ativa, deve apresentar um cenário diversificado na composição do novo legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Campo Bom para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPO BOM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Kayanne Braga PDT 6,94% 2.658 2 Marasca REPUBLICANOS 3,64% 1.393 3 Alexandre Hoffmeister PP 3,30% 1.266 4 Cleber Nunes MDB 3,25% 1.244 5 Celsinho REPUBLICANOS 3,14% 1.204 6 Professor Jéferson PDT 3,06% 1.174 7 João Paulo MDB 2,88% 1.102 8 Michele Closs PDT 2,48% 952 9 Paulo Silveira MDB 2,46% 942 10 Jair Wingert REPUBLICANOS 2,28% 874 11 Jorge Bellé PL 2,05% 784

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.