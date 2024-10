Lista dos vereadores eleitos em Campo Alegre de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campo Alegre de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Campo Alegre de Goiás. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras pelos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado local. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político da população, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático. A seguir, apresentamos a lista oficial dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cláudio do Ônibus UNIÃO 8,16% 407 2 Jarbas (jarbinha) MDB 6,90% 344 3 Cleyton do Som PP 4,99% 249 4 Tiãozinho Honorato PL 4,63% 231 5 Donizete do Sofá PDT 4,53% 226 6 Claudiney Correa PDT 4,33% 216 7 Cleber da Maestra PP 4,23% 211 8 Ney Ribeiro PL 4,11% 205 9 Avelino Caiuca UNIÃO 3,01% 150

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Essa dinâmica garante uma representação mais diversificada e proporcional das diferentes correntes políticas presentes no município.