Lista dos vereadores eleitos em Cajapió-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Cajapió, no Maranhão, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos os olhos se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O pleito deste ano promete trazer novidades para a composição do legislativo municipal, com a população local demonstrando grande interesse em saber quem serão os novos representantes na Câmara. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade cajapiense, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Cajapió para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAJAPIÓ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Edinho de Torquato PSB 6,10% 520 2 Beco Ribeiro REPUBLICANOS 4,99% 425 3 Edinho Melo PSB 4,95% 422 4 Antonio Serejo DC 4,66% 397 5 Gordo de Chicó UNIÃO 4,65% 396 6 Ze Augusto de Tatu UNIÃO 4,62% 394 7 Patricia Penha DC 4,31% 367 8 Senilson Dias PSDB 3,78% 322 9 Braz da Fazenda Nova UNIÃO 3,63% 309 10 Dorineth Ferreira REPUBLICANOS 3,51% 299 11 Wagner Barros PSDB 3,32% 283

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.