Lista dos vereadores eleitos em Caicó-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caicó neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Caicó. A população acompanha de perto as atualizações, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os números vão se consolidando, já é possível vislumbrar o novo cenário político da cidade. Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Caicó:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ivanildo do Hospital PSDB 5,72% 2.098 2 Fabinho da Saúde PSDB 5,11% 1.874 3 Artur Maynard PSDB 4,98% 1.827 4 Alisson Jackson PSDB 4,79% 1.756 5 Thales Rangel PV 4,74% 1.739 6 Rutenio da Palma PSDB 4,69% 1.719 7 Irmão Renato PSDB 3,76% 1.378 8 Andinho Duarte PV 3,51% 1.288 9 Diogo Silva SOLIDARIEDADE 3,39% 1.243 10 Dedé Boneleiro PODE 3,30% 1.209 11 Ana Aline PT 3,04% 1.116 12 Mancuso REPUBLICANOS 2,87% 1.051 13 Dr Julio Filho REPUBLICANOS 2,59% 948 14 Rosângela de Zé Maria PL 1,82% 669 15 Luiz da Samanaú PODE 1,75% 643

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.