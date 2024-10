Lista dos vereadores eleitos em Caçu-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caçu, no interior de Goiás, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Caçu. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao Legislativo municipal. A cidade, que tem demonstrado um engajamento político crescente nos últimos anos, viu uma participação expressiva de eleitores nas urnas, refletindo o desejo da população por representatividade e mudanças na gestão local.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes do povo caçuense na Câmara Municipal. Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAÇU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 André Camargos PP 6,30% 531 2 Alexandre da Saúde PL 5,74% 484 3 Rodolfo Ancelmo PL 5,62% 474 4 Virginia Bernardes PRD 4,54% 383 5 Cassiano do Abacaxi DC 3,95% 333 6 Junior Rezende PP 3,61% 304 7 Dra Hortência PRD 2,98% 251 8 Alessandro Bessa UNIÃO 2,86% 241 9 Jeandra da Rodoviária PL 2,48% 209

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.