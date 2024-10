Lista dos vereadores eleitos em Cachoeira Paulista-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cachoeira Paulista neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo computados, cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Cachoeira Paulista, uma decisão que impactará diretamente o futuro da cidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Cachoeira Paulista foi definida. Veja abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Cachoeira Paulista, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CACHOEIRA PAULISTA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Michel do Xandão PP 4,24% 747 2 Ademir Lima PODE 3,24% 570 3 Léo Fênix PL 3,00% 528 4 Dr Reginaldo Figueiredo PP 2,93% 517 5 Sergio Lopes REPUBLICANOS 2,89% 510 6 Felipe Piscina UNIÃO 2,86% 503 7 Thálitha Barboza PT 2,72% 479 8 Tia Dani REPUBLICANOS 2,32% 409 9 Márcio Pita SOLIDARIEDADE 2,16% 380 10 Carlinhos do Gesso PODE 2,16% 380 11 Zé Rui Mendonça UNIÃO 2,12% 374 12 Thallys Rodrigues PP 1,69% 298 13 Dr Adriana Vieira PSD 1,46% 258

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para eleger um vereador.