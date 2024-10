Lista dos vereadores eleitos em Cachoeira de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cachoeira de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cachoeira de Goiás. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração dos dados, que definirão os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Cachoeira de Goiás promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates, campanhas e propostas para o desenvolvimento do município. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar a divulgação oficial dos eleitos, que representarão os interesses da população na esfera legislativa municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Cachoeira de Goiás, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rodrigo PSB 7,53% 143 2 Hugo da Loja PSD 7,27% 138 3 Josemar PDT 6,74% 128 4 Lucas Daniel UNIÃO 6,11% 116 5 Gabrielly do Lidio UNIÃO 6,00% 114 6 Vinicius Júnior PSD 4,27% 81 7 Diego do Posto SOLIDARIEDADE 4,05% 77 8 Nice SOLIDARIEDADE 3,37% 64 9 Willya do Rampa PDT 2,79% 53

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação no cômputo geral.