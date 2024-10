Lista dos vereadores eleitos em Cabo Frio-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cabo Frio neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cabo Frio, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Com a apuração dos votos em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os olhos dos cabofrienses estão voltados para o resultado das eleições 2024. A cidade, conhecida por suas belas praias e importante polo turístico do estado do Rio de Janeiro, terá sua composição legislativa definida nas próximas horas, trazendo novos nomes e possíveis reeleições para a Câmara Municipal.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Cabo Frio é a seguinte:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CABO FRIO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vaguinho PL 4,90% 6.060 2 Johnny Costa PP 2,95% 3.653 3 Vanderlei Bento UNIÃO 2,48% 3.072 4 Alfredo Gonçalves REPUBLICANOS 2,40% 2.962 5 Jefferson Vidal PODE 2,39% 2.957 6 Rodolfo de Rui PL 2,25% 2.785 7 Luis Geraldo REPUBLICANOS 1,84% 2.276 8 Vinicius Correa PP 1,75% 2.159 9 Tata de Tamoios PRTB 1,71% 2.114 10 Milton Alencar PODE 1,70% 2.099 11 Josias da Swell PL 1,68% 2.079 12 André Jacaré PSB 1,55% 1.912 13 Paulo da Paulana PL 1,50% 1.858 14 Oseias de Tamoios PV 1,47% 1.814 15 Thiago Vasconcelos AVANTE 1,43% 1.771 16 Claudinho da Padaria PODE 1,40% 1.737 17 Jean da Auto Escola PP 1,36% 1.683

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos é eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.