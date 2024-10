Lista dos vereadores eleitos em Cabedelo-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cabedelo neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Cabedelo. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e seus apoiadores aguardam ansiosamente para saber quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os concorrentes demonstra o engajamento político da população cabedelense, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Cabedelo:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabrício Magno UNIÃO 4,64% 1.914 2 Bira AVANTE 3,99% 1.645 3 Edvaldo Neto AVANTE 3,79% 1.564 4 Marcio Silva UNIÃO 3,65% 1.507 5 Evilasio Cavalcanti AVANTE 3,51% 1.449 6 Rey PT 3,24% 1.335 7 Pereira AVANTE 3,23% 1.331 8 Wagner do Solanense PV 3,22% 1.330 9 Priscilla Rezende SOLIDARIEDADE 2,80% 1.154 10 Alex Lucena UNIÃO 2,61% 1.078 11 Edglei Ramalho SOLIDARIEDADE 2,53% 1.043 12 Junior Paulo SOLIDARIEDADE 2,46% 1.014 13 Moises do Meninas Bar AVANTE 2,37% 980 14 Saulo Dantas SOLIDARIEDADE 2,28% 939 15 Junior Datele MDB 1,75% 722

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos no Legislativo local.