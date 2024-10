Lista dos vereadores eleitos em Buriti do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Buriti do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Buriti do Tocantins. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

À medida que os dados são processados, cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à escolha dos vereadores que irão legislar e fiscalizar o executivo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Buriti do Tocantins:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BURITI DO TOCANTINS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Maria do Socorro REPUBLICANOS 8,51% 469 2 Julierme do Tita REPUBLICANOS 8,25% 455 3 Prof Arimatea da Vila União REPUBLICANOS 7,87% 434 4 Professor Itamar REPUBLICANOS 7,78% 429 5 Iris Borges REPUBLICANOS 7,02% 387 6 Luis Duarte PRD 5,82% 321 7 Idelmar Cotão UNIÃO 5,40% 298 8 Maria dos Remedios REPUBLICANOS 5,19% 286 9 Morena da Saúde UNIÃO 4,84% 267

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira.