Lista dos vereadores eleitos em Buriti Bravo-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Buriti Bravo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Buriti Bravo. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Buriti Bravo promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras nos próximos quatro anos. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que irão defender seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Buriti Bravo são:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Ronney Albuquerque PC do B 6,67% 958 2 Antonio Crediário UNIÃO 5,41% 776 3 Prof. Wermeson Morais UNIÃO 5,32% 764 4 Marineide Brito PC do B 5,25% 754 5 Flavinho da Serraria UNIÃO 5,06% 726 6 Prof Irisnalda Tavares PC do B 4,65% 668 7 Raimundo MDB 4,58% 658 8 Jonnidio Bezerra PDT 4,10% 589 9 Enfermeira Andressa Cruz MDB 3,99% 573 10 Adrianna Coelho MDB 3,79% 544 11 Vilany PDT 3,20% 459

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais acaba sendo eleito devido ao bom desempenho de sua legenda.