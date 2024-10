Lista dos vereadores eleitos em Brusque-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Brusque enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população brusquense no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Brusque deve acontecer nas próximas horas. A cidade, conhecida por sua forte tradição política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático.

Conforme os números começam a ser revelados, já é possível vislumbrar quem serão os novos ocupantes das cadeiras da Câmara. A seguir, apresentamos a lista dos vereadores que, de acordo com a contagem atual, conquistaram a confiança do eleitorado brusquense:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Valdir Hinselmann PL 2,55% 1.777 2 Leonardo Schmitz Léo PL 2,29% 1.591 3 Paulinho Sestrem PL 2,23% 1.548 4 Bete Eccel PT 2,12% 1.474 5 André Rezini PP 2,01% 1.395 6 Jean Dalmolin REPUBLICANOS 1,80% 1.252 7 Rick Zanata NOVO 1,78% 1.235 8 Pedro PL 1,77% 1.229 9 Felipe Hort NOVO 1,65% 1.149 10 Cacá Tavares PODE 1,64% 1.141 11 Professor Rogério dos Santos REPUBLICANOS 1,62% 1.126 12 Jean Pirola PP 1,40% 973 13 Alessandro Simas UNIÃO 1,38% 961 14 Joubert Lungen PODE 1,36% 948 15 Antônio Roberto PRD 1,23% 857

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais diversificada das forças políticas da cidade.