Lista dos vereadores eleitos em Brotas-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brotas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Brotas. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto aguardam ansiosamente, os brotenses relembram a importância do papel dos vereadores na representação dos interesses da comunidade e na fiscalização do poder executivo local. A eleição desses representantes é um momento crucial para o futuro da cidade, definindo as vozes que ecoarão as demandas populares nos próximos quatro anos.

Com os dados oficiais divulgados pelo TSE, já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Thales Barros Sgorlon PSD 5,79% 701 2 Mateus Angelelli PODE 5,61% 679 3 Jane Suzegan PODE 4,01% 485 4 Mario de Barros PRD 3,60% 436 5 Fabinho Bueno PODE 3,02% 365 6 Everli Advogada REPUBLICANOS 2,84% 343 7 Mirinho da Vara UNIÃO 2,72% 329 8 Maryan Salla PODE 2,69% 325 9 Fred da Ambulancia PSD 2,60% 314 10 Nilton do Guincho PRD 2,17% 262 11 Rodrigo Pit PSD 1,93% 233

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta não apenas os votos individuais, mas também os votos totais do partido ou coligação, garantindo uma distribuição mais equilibrada das cadeiras na Câmara Municipal.