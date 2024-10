Lista dos vereadores eleitos em Brodowski-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brodowski neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Brodowski. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando diligentemente para processar os dados e apresentar os resultados oficiais. A cidade, com sua atmosfera de expectativa, aguarda para conhecer os nomes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos, representando os interesses da população local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Brodowski são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BRODOWSKI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dra Nice SOLIDARIEDADE 3,96% 512 2 Marjorie Scozzafave UNIÃO 3,07% 396 3 Renan Valente PODE 2,77% 358 4 Canecão PSD 2,69% 347 5 Arturzinho PL 2,44% 315 6 Pastor Samuel Mathaus PODE 2,39% 308 7 Roninho PL 2,11% 273 8 Arnaldo Silva MDB 2,05% 265 9 Marcelo Fossa PSB 2,04% 264 10 Chacrinha REPUBLICANOS 2,01% 260 11 Moroti PSDB 1,84% 237

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta os votos totais do partido ou coligação, o que pode resultar na eleição de um candidato com menos votos individuais, desde que seu partido tenha alcançado um número significativo de votos no total.