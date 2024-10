Lista dos vereadores eleitos em Britânia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Britânia neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Britânia, que serão responsáveis por representar a população nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade de Britânia, localizada no interior de Goiás, elegeu 9 vereadores para compor o Legislativo municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BRITÂNIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gilmar Pimenta UNIÃO 6,97% 317 2 Ademir Ferreira PODE 6,11% 278 3 Fabrício Nascimento PL 6,09% 277 4 Fabim do Itacaiu UNIÃO 5,14% 234 5 Rubens Coutinho PODE 4,81% 219 6 Titico UNIÃO 4,77% 217 7 Listrado PL 4,00% 182 8 Gilmar Vieira MDB 3,87% 176 9 Junior do Osvaldo MDB 3,43% 156

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com maior número de votos são necessariamente eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.