Lista dos vereadores eleitos em Breu Branco-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Breu Branco, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Breu Branco. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade no processo democrático, demonstrando o interesse dos eleitores em escolher seus representantes para os próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Breu Branco, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BREU BRANCO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Edisley Projetista MDB 5,29% 1.304 2 Marquinho Mezzomo PL 5,27% 1.300 3 Irmã Vanuza MDB 4,27% 1.052 4 Gilma Soares MDB 3,71% 914 5 Fernanda MDB 3,52% 867 6 Bolão do Carlos Cezar PSD 3,51% 865 7 Vit do Adinoel PSD 3,15% 776 8 Zequinha da Saúde MDB 3,13% 771 9 Cal do Chico Cabeça Branca PL 2,98% 734 10 Garces Costa PL 2,96% 731 11 Jorge Barbosa PSD 2,82% 695 12 Mário Filho PSD 2,65% 654 13 Eleilton da Master PT 2,47% 608

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.