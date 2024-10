Lista dos vereadores eleitos em Brejo Grande do Araguaia-PA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Brejo Grande do Araguaia, no Pará, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população local está ansiosa para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará a lista oficial dos vereadores eleitos em Brejo Grande do Araguaia. A cidade, conhecida por sua rica biodiversidade e pela força do setor agropecuário, terá uma nova composição na Câmara Municipal, refletindo as escolhas e aspirações dos eleitores locais para o futuro do município.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores da cidade. Abaixo, apresentamos uma tabela com a lista dos candidatos eleitos, incluindo suas posições, nomes, partidos, percentuais e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Teté PT 7,23% 451 2 Zeca PP 7,00% 437 3 Zé Carlos MDB 6,20% 387 4 Antônio Coutinho PSB 6,20% 387 5 Valdizão da Pesca PP 5,93% 370 6 Elpidio Farias PP 5,91% 369 7 Lelé da Celpa PSB 5,83% 364 8 Cione do Vicente MDB 4,21% 263 9 Arlindo Alecrim PL 4,13% 258

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.