Lista dos vereadores eleitos em Brejo de Areia-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brejo de Areia – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Brejo de Areia. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos representantes que atuarão pelos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que conquistaram uma cadeira no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, refletindo a importância do voto na escolha dos representantes políticos da cidade.

Os vereadores eleitos em Brejo de Areia para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BREJO DE AREIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Toinha do Deir PP 9,18% 679 2 Isaque Souza UNIÃO 8,33% 616 3 Joci PP 8,25% 610 4 Baiana PP 8,22% 608 5 Leilde Alves UNIÃO 7,25% 536 6 Benezinho PP 5,82% 430 7 Januário UNIÃO 5,71% 422 8 Zé Abel UNIÃO 5,48% 405 9 Chico da Édna UNIÃO 5,03% 372

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente aos votos recebidos por cada legenda. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.