Lista dos vereadores eleitos em Brejo Alegre-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Brejo Alegre – SP, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Brejo Alegre. A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, representando os interesses da comunidade local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Brejo Alegre, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Toninho da Maria do Gás PSD 6,94% 180 2 Julierme Leão PV 6,52% 169 3 Rogério Dé PSD 5,71% 148 4 João Nilson MDB 5,51% 143 5 Takao MDB 5,40% 140 6 Mauricinho do Espetinho PSDB 5,36% 139 7 Ju do Pt PT 4,20% 109 8 Sérgio Roldão PSDB 4,12% 107 9 Boran UNIÃO 3,89% 101

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação também influencia no resultado final. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.