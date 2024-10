Lista dos vereadores eleitos em Botucatu-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Botucatu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Botucatu. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, a população se mantém atenta às primeiras projeções e informações preliminares sobre quem serão os novos representantes na casa legislativa. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade botucatuense, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os vereadores que ocuparão as cadeiras no próximo mandato. Confira a lista dos candidatos eleitos, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Abelardo REPUBLICANOS 6,90% 4.698 2 Ielo PDT 5,33% 3.631 3 Sargento Laudo PSD 2,68% 1.824 4 Cula MDB 2,61% 1.774 5 Curumim PSDB 2,47% 1.679 6 Lelo Pagani PSDB 2,19% 1.494 7 Erika da Liga do Bem PSD 2,19% 1.491 8 Carlos Trigo MDB 2,14% 1.455 9 Nuno Garcia PODE 1,95% 1.331 10 Valmir Reis PP 1,86% 1.264 11 Welinton Japa MDB 1,85% 1.258

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.