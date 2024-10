Lista dos vereadores eleitos em Bonito-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bonito – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Bonito. A cidade, conhecida por suas belezas naturais, agora se volta para o cenário político, demonstrando o engajamento da população no processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Bonito:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BONITO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Andre Luiz PSDB 5,00% 710 2 Lucas Capacete PSDB 4,40% 625 3 Rose da Financeira PSDB 4,37% 621 4 Adaozinho Duarte UNIÃO 4,27% 607 5 Pedrinho da Marambaia PP 3,78% 537 6 Professor Ph PSB 3,63% 516 7 Professora Ramona PSB 2,98% 424 8 Jhonatan Marques UNIÃO 2,94% 418 9 Paulinho Darom PP 2,86% 406 10 Michele do Sindicato PP 2,57% 366 11 Alemão do Som PL 2,55% 362

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.