Lista dos vereadores eleitos em Bom Jesus de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Bom Jesus de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bom Jesus de Goiás, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e o resultado das eleições 2024 deve ser divulgado em breve. A disputa acirrada entre os candidatos a vereador tem mantido os eleitores atentos às atualizações, especialmente considerando a importância do trabalho legislativo para o desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Bom Jesus de Goiás são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcio Marelo PSD 6,27% 819 2 Marcelo Luar PL 4,46% 583 3 Tonhão da Unimed AGIR 4,39% 573 4 Batista da Farmácia MDB 4,27% 558 5 Wender Cunha PL 4,10% 536 6 Fernando das Antenas PP 3,77% 493 7 Avelino MDB 3,69% 482 8 Vitor Felice REPUBLICANOS 3,12% 407 9 Gordo do Ferro Velho PP 2,87% 375 10 Carlim da Bagel UNIÃO 2,47% 322 11 Jeffin do Radiador PSD 2,28% 298

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.