Lista dos vereadores eleitos em Bodoquena-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Bodoquena – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bodoquena, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a curiosidade sobre quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal só aumenta.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Bodoquena, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ayrton Marques MDB 7,90% 415 2 Ane Parente PSDB 6,36% 334 3 Joãozinho da Maringá UNIÃO 6,27% 329 4 Neguinha MDB 6,08% 319 5 Ferracini PSDB 4,91% 258 6 Marinho da Empaer UNIÃO 4,78% 251 7 Cristiane Siqueira PP 4,44% 233 8 Arléia Lopes PSDB 3,85% 202 9 Di Pereira PSD 3,79% 199

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da soma total de votos recebidos. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.