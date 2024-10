Lista dos vereadores eleitos em Blumenau-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Blumenau neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Blumenau, que definirão o futuro político da cidade nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha arduamente na apuração dos dados, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. Enquanto aguardam o resultado das eleições 2024, os blumenauenses demonstram ansiedade para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Essa metodologia pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com maior votação individual, dependendo do desempenho geral do partido ou coligação.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Blumenau:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BLUMENAU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bruno Cunha CIDADANIA 3,29% 5.851 2 Almir Vieira PP 3,28% 5.829 3 Ito PL 3,15% 5.609 4 Professor Gilson UNIÃO 3,05% 5.422 5 Alexandre Matias PSDB 2,83% 5.037 6 Jovino Cardoso PL 2,53% 4.506 7 Jean Volpato PT 2,37% 4.221 8 Silmara Miguel PSD 2,32% 4.131 9 Dr Marcelo Lanzarin PP 2,26% 4.016 10 Egídio Beckhauser REPUBLICANOS 2,10% 3.736 11 Flavinho PL 2,03% 3.618 12 Cristiane Loureiro PODE 2,03% 3.604 13 Diego Nasato NOVO 1,96% 3.483 14 Bruno Win NOVO 1,90% 3.384 15 Adriano Pereira PT 1,69% 3.004

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode levar a resultados que, à primeira vista, parecem contraditórios. Um candidato com menos votos individuais pode ser eleito se seu partido ou coligação obtiver um desempenho geral melhor. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda.