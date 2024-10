Lista dos vereadores eleitos em Bertolínia-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bertolínia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Bertolínia promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes prontos para representar a população local. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda para conhecer seus novos representantes.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Bertolínia, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BERTOLÍNIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Franklin Saraiva PT 8,99% 398 2 Lucilio Rodrigues PT 8,56% 379 3 Manoel da Mércia REPUBLICANOS 8,20% 363 4 Gleison Sousa PT 8,20% 363 5 Gildomar Martins PSD 7,50% 332 6 Prof Jones PSD 7,07% 313 7 Adelmar Neto PSD 7,07% 313 8 Marcelo da Van REPUBLICANOS 5,22% 231 9 Dalvina PT 4,90% 217

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes em Bertolínia.