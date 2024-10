Lista dos vereadores eleitos em Bernardo do Mearim-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bernardo do Mearim neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bernardo do Mearim. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

À medida que os números começam a surgir, a cidade maranhense se prepara para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal. O resultado das eleições 2024 para vereadores em Bernardo do Mearim promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas para o cenário político local.

Com base nos dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Bernardo do Mearim:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rita de Cássia PDT 10,02% 434 2 Doutor PDT 9,90% 429 3 Chico Branco UNIÃO 8,54% 370 4 André Brandão UNIÃO 7,50% 325 5 Marinho PDT 7,06% 306 6 Ralve Abreu UNIÃO 6,88% 298 7 Jociel Pinheiro PDT 5,72% 248 8 James PDT 5,65% 245 9 Cristiano Acácio PSB 4,92% 213

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos, mas pertencente a um partido ou coligação com melhor desempenho geral, acabe sendo eleito.