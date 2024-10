Lista dos vereadores eleitos em Bento Gonçalves-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bento Gonçalves neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bento Gonçalves. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos votos e pela divulgação do resultado das eleições 2024.

A cidade gaúcha, conhecida por seus vinhedos e pela produção de vinhos de qualidade, agora se concentra em outro tipo de colheita: a dos votos que definirão o futuro político do município pelos próximos quatro anos. Os eleitores compareceram às urnas para escolher, entre outros cargos, os 17 vereadores que comporão a Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Viríssimo PP 4,05% 2.661 2 Edson Biasi PP 3,45% 2.266 3 Luis Carlos de Mari (caco) PSDB 3,30% 2.170 4 Thiago Fabris PP 3,03% 1.992 5 Zanella PP 2,89% 1.897 6 Henrique Nuncio PSDB 2,55% 1.678 7 Sidi PSDB 2,41% 1.586 8 Volmar Giordani REPUBLICANOS 2,40% 1.577 9 Joel Bolsonaro PL 2,35% 1.544 10 Letícia Bonassina PL 2,13% 1.399 11 Volnei Christofoli PP 2,03% 1.335 12 Gava PSDB 1,95% 1.278 13 Sidi Postal PL 1,63% 1.069 14 Gilmar Pessutto UNIÃO 1,41% 925 15 Moisés Scussel MDB 1,29% 846 16 Alcindo Gabrielli MDB 1,25% 819 17 Lúcio Lanes PDT 1,17% 769

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Esta regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.