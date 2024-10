Lista dos vereadores eleitos em Belo Horizonte-MG nas Eleições 2024

Na noite deste domingo, os moradores de Belo Horizonte aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a expectativa pela contabilização dos votos e a revelação dos vereadores eleitos em Belo Horizonte cresce a cada minuto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e os primeiros dados começam a ser divulgados.

A capital mineira, conhecida por seu engajamento político, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores. Os eleitores compareceram em massa às urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro da cidade. Enquanto os resultados oficiais são processados, candidatos e partidos mantêm os olhos fixos nas atualizações do TSE, que determinarão a composição da nova legislatura municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Belo Horizonte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pablo Almeida PL 3,31% 39.960 2 Professora Marli PP 1,97% 23.773 3 Iza Lourença PSOL 1,78% 21.485 4 Fernanda Pereira Altoé NOVO 1,55% 18.682 5 Marcela Trópia NOVO 1,48% 17.878 6 Pedro Rousseff PT 1,46% 17.595 7 Flávia Borja DC 1,36% 16.393 8 Vile PL 1,22% 14.705 9 Uner Augusto PL 1,11% 13.401 10 Irlan Melo REPUBLICANOS 0,97% 11.660 11 Juninho Los Hermanos AVANTE 0,95% 11.435 12 Wagner Ferreira PV 0,91% 10.963 13 Dr Bruno Pedralva PT 0,90% 10.870 14 Lucas Ganem PODE 0,89% 10.753 15 Osvaldo Lopes REPUBLICANOS 0,86% 10.345 16 Loíde Gonçalves MDB 0,85% 10.313 17 Luiza Dulci PT 0,84% 10.169 18 Braulio Lara NOVO 0,83% 9.992 19 José Ferreira Projeto Ajudai PODE 0,82% 9.946 20 Edmar Branco PC do B 0,81% 9.813 21 Cida Falabella PSOL 0,79% 9.530 22 Professor Juliano Lopes PODE 0,77% 9.328 23 Wanderley Porto PRD 0,77% 9.261 24 Bruno Miranda PDT 0,72% 8.736 25 Arruda REPUBLICANOS 0,72% 8.668 26 Claudio do Mundo Novo PL 0,68% 8.261 27 Helinho da Farmácia PSD 0,67% 8.121 28 Helton Junior PSD 0,66% 8.013 29 Janaina Cardoso UNIÃO 0,64% 7.740 30 Pedro Patrus PT 0,64% 7.675 31 Cleiton Xavier MDB 0,61% 7.382 32 Sargento Jalyson PL 0,59% 7.080 33 Maninho Félix PSD 0,58% 7.061 34 Juhlia Santos PSOL 0,55% 6.703 35 Rudson Paixão SOLIDARIEDADE 0,55% 6.594 36 Dra Michelly Siqueira PRD 0,54% 6.495 37 Marilda Portela PL 0,52% 6.279 38 Diego Sanches SOLIDARIEDADE 0,52% 6.278 39 Leonardo Ângelo da Itatiaia CIDADANIA 0,51% 6.156 40 Tileléo PP 0,42% 5.065 41 Neném da Farmácia MOBILIZA 0,39% 4.702

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos recebidos pela legenda. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior, desde que seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral mais favorável.