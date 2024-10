Lista dos vereadores eleitos em Belágua-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Belágua, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Belágua. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Belágua tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores de diferentes bairros e zonas rurais do município, que compareceram às urnas para exercer seu direito democrático. A expectativa é que a divulgação oficial dos eleitos ocorra ainda na noite de hoje, trazendo novos rostos e, possivelmente, confirmando a reeleição de alguns vereadores já conhecidos da população.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Belágua:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sidrão Soares MOBILIZA 6,93% 505 2 Leomácia Martins PSB 6,60% 481 3 Nélio Abtibol PSB 5,94% 433 4 Junior do Piquizeiro PSB 5,85% 426 5 Neto do Churrasco REPUBLICANOS 5,26% 383 6 Naldo do Povão UNIÃO 5,01% 365 7 Lorena Pestana UNIÃO 4,84% 353 8 Chico da Balinha MOBILIZA 3,69% 269 9 Domingos Cosmo REPUBLICANOS 2,80% 204

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Assim, partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.